台北市一名人妻發現王姓丈夫自108年11月間起和黃姓小三搞不倫，後來更淪為女方提款機，陸續被要求支付醫藥費、家人生病住院及更換洗衣機等費用，總金額已逾數百萬元，致家庭經濟陷入困境，嚴重侵害其配偶權，決定提告並求償100萬元。台北地院審理後，判處黃女應賠償40萬元為適當；可上訴。

根據判決書，原告主張，被告與王男自民國108年11月間起，經由色情網路援交仲介認識，明知男方為有婦之夫，卻仍與之發生多次性行為並持續交往近2年，期間並藉口支付律師費、和解金、罰鍰、因疫情升溫收入減少、生病就診、家人生病住院、更換洗衣機等理由，陸續借貸、騙取金錢，金額逾數百萬元。

黃女則辯稱，她不知王男為有配偶之人，原告亦未提出2人間有逾越男女正常交往之親暱舉動或從事性行為之佐證，況配偶權係指配偶在婚姻契約中互負忠誠義務，婚姻契約係一種相對之債之關係，該「配偶權」只是一種相對權而非絕對權，自無依民法第184條第1項前段向第三人主張侵害配偶權之損害賠償。

台北地院審酌，黃女曾傳訊給王男稱「這輩子我沒見你家庭支離破碎，我絕對不會甘心」、「破壞人家家庭好有快感」等語，足證其明知王男為有配偶之人，竟仍與之為男女關係之交往，多次為親密行為及性交行為，其行為已逾社會一般通念下配偶所能容忍之範圍，判處黃女應賠償40萬元為適當；可上訴。

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