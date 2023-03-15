氣候宜人、交通便利及場地選擇多元等，是高雄舉辦演唱會的優越條件，上半年迎來多組國內外巨星接力開唱，讓全臺粉絲熱血沸騰。這趟追星之旅該如何安排？《高雄畫刊》邀請資深歌迷Emily及Rita現身說法，分享跑演唱會的交通秘訣、住宿口袋名單，並公開高雄私房玩樂地圖。

達人帶路交通篇：善用大眾運輸 直達會場最便利

追偶像分秒必爭，如何快速前往高雄3大音樂場館，是身為樂迷事先必須要做的功課。Emily及Rita建議粉絲們善用捷運最便利！高雄國家體育場鄰近捷運紅線世運站(R17)，高雄巨蛋則是捷運紅線巨蛋站(R14)，一出站就可到達；兩座場館距離高鐵左營站、臺鐵新左營站也不遠。而想前往高雄流行音樂中心，可搭乘輕軌至真愛碼頭站(C11)〈音浪塔〉、光榮碼頭站(C10)〈珊瑚礁群、鯨魚堤岸〉，LIVE WAREHOUSE則可在駁⼆大義站(C12)下車，對外地朋友而言相當便利。想從駁二藝術特區一路逛到會場的朋友，可坐到捷運橘線鹽埕埔站(O2)，步行至高雄流行音樂中心約11分鐘。

高雄國家體育場可容納4萬人，圖為演唱會散場時，大家排隊搭乘捷運時狀況。(圖片提供/Rita)

針對不打算住宿過夜、想趕最後一班高鐵返家的歌迷，演唱會結束大約落在晚間10點，估算安可曲、散場時間，通常趕得上高鐵左營往臺中最後一班車次；然而，高鐵左營往臺北最後一班車次時間上較趕，粉絲就只能提早離場搭車、改搭客運北返。此外，兩人也建議購買高鐵票可先選擇自由座，增加行程機動性。

達人帶路住宿篇：選旅店有撇步 跟著偶像踩點去

住宿部分，「交通方便」及「經濟實惠」是必要考慮條件。喜愛美食的Emily說，附近有沒有地方吃宵夜，也是她住宿考量點之一；考量人身安全，她偏愛投宿飯店或旅館，「城市商旅真愛館不錯，雖距離捷運鹽埕埔站有一小段距離，但可到一旁的大港橋走走，很舒服！」鄰近高雄巨蛋的巨蛋旅店，也是推薦口袋名單之一。

聽演唱會找住宿，Rita推薦經濟實惠的背包客旅店，還有機會遇到同好。(圖片提供/Rita)

若是準備連聽好幾場的死忠歌迷，Rita推薦經濟實惠的背包客旅店。她說，背包客旅店選擇多元，她推薦鄰近高雄火車站的單人房高雄站前館，「演唱會期間住背包客旅店，常會遇到同樣看演唱會的人，可以認識不少新朋友！」不想住背包客旅店的歌迷，連鎖品牌高雄康橋商旅、鄰近高雄國家體育場的四海一家，都可列入參考。

此外，身為五迷的Emily及Rita都提到，去年開幕的高雄承億酒店，因為五月天的音樂MV《為你寫下這首情歌》曾在此拍攝取景，吸引許多歌迷特地前往踩點住宿，創造專屬自己與偶像的美好回憶。

到高流聽演唱會，還可到大港橋賞海景。(圖片提供/高雄港區土地開發股份有限公司)

達人帶路玩樂篇：風格小旅行 大口吃在地美食

來高雄聽演唱會，建議可規劃一趟輕旅行！以高雄捷運及輕軌作為移動工具，從高雄國家體育場出發，可從捷運世運站(R17)往北搭到橋頭糖廠站(R22A)吃冰散步、體驗鐵道文化；鄰近高雄巨蛋(R14)的瑞豐夜市，聚集多樣美食小吃，是打牙祭首選；鄰近高雄流行音樂中心的駁二藝術特區、棧貳庫、大港橋等，是文青不可錯過的觀光景點；粉絲也可轉乘捷運橘線到衛武營國家藝術中心(O10)，欣賞壯闊的建築設計，感受截然不同的藝文陶冶。

瑞豐夜市聚集多樣美食小吃，吸引人潮聚集。(攝影/Carter)

Emily本身喜歡旗山老街的氛圍，她推薦歌迷可從左營高鐵站搭乘客運，約40分鐘就能開啟一趟清新的農村小旅行。Rita建議想血拚購物的朋友，可搭乘捷運紅線到南岡山站，逛逛新開幕的樂購廣場，還有全臺首間無印良品路面門市，推出招牌調理包、與高雄在地烘焙坊合作的美味麵包，都是她的私房美味名單。

(左)自強路上的正牌白糖粿人氣超高，白胖胖的外型讓人口水直流。(右)到高雄絕不可錯過各種在地美食，Rita特別推薦三鳳宮附近的黃家粉圓冰。(圖片提供/Rita)

到高雄聽演唱會，一定不能錯過銅板美食，Emily和Rita不約而同表示，一定要嚐嚐入口即化、甜滋滋的「白糖粿」，自強夜市老牌白糖粿和自強路上的正牌白糖粿，2家都很值得推薦！吃完白糖粿，想吃正餐的話，Emily推薦七賢路上的廣東汕頭勝味牛肉店給吃貨朋友！同為美食達人Rita則表示，若想要繼續吃甜點，可前往前金區的黃家粉圓冰及三民市場的澎湖陳八寶冰紅豆湯等吃個過癮，到高雄千萬不可錯過各種經典美食哦。

演唱會延長賽！「加食延暢」上百店家響應 「夜駁二派對」續攤搖擺 10元登夢時代摩天輪

「票根在手，體驗高雄最海派的宵夜場！」演唱會結束後還不過癮，因應豐富滿檔的各大演唱會，市府經發局推出「加食延暢」主打演唱會延長賽，粉絲憑指定演唱會門票或票根，就可續攤在高雄購物、吃美食、住飯店，享受折扣、獲贈餐點等優惠。

「夜駁二派對」多位DJ輪番演出，將駁二打造成大型派對舞台！(圖片提供/高雄市政府文化局)

自2/26起至4月舉辦的大型演唱會後，市府文化局於駁二藝術特區推出共9場的「夜駁二派對」主題活動，賦予演唱會門票「夜間加乘」的效果。嚴選人氣肉類美食、啤酒品牌，及精彩DJ演出，讓樂迷們在港區音樂中續攤小酌，還可以憑演唱會門票免費吃喝，將手中的票根放大加值！

「夜駁二派對」嚴選酒肉餐飲品牌，歡迎演唱會後捨不得回家的歌迷們到駁二吃飽喝足後繼續嗨整夜！ (圖片提供/高雄市政府文化局)

高雄12家百貨熱烈嚮應參與「加食延暢」，推出多種促銷方案力拚演唱會經濟。其中夢時代購物中心大受好評的夢時代摩天輪，擁有全臺唯一OPEN小將彩繪車廂，由可愛的OPEN小將家族一起陪伴搭乘，搭乘期間可以將高雄的山景、海景、市景等美麗城市風光盡收眼底，2/16~4/30期間憑演唱會門票即可用10元搭乘摩天輪，體驗15分鐘的360度市港合一景色，還能於指定餐飲店櫃享限定優惠，粉絲們表示躍躍欲試！

夢時代購物中心嚮應「加食延暢」方案，憑演唱會門票就能以10元搭摩天輪。(圖片提供/統一夢時代購物中心)

為服務遠道而來的朋友，夢時代推出購物後可「免費宅配」的服務──憑演唱會門票扣指定點數，就可以兌換免費宅配券，讓粉絲消費後也可輕鬆漫遊高雄。夢時代館內擁有超過百家的嚴選美食名店，環境寬敞的美食廣場、聚餐最愛的吃到飽、人氣火鍋、迴轉壽司等，中西式料理應有盡有，響應「加食延暢」方案，也推出許多餐飲優惠，是粉絲聚餐好去處。更多「加食延暢」、「夜駁二派對」店家優惠及活動資訊，請上活動官網查詢。

＊飲酒過量，有害健康！提醒民眾切勿酒駕，未滿18歲禁止飲酒。

「夜駁二派對」共計9場主題活動，嚴選肉類美食、啤酒品牌，及精彩DJ演出，將演唱會美好回憶延續到午夜。(圖片提供/高雄市政府文化局)

• 加食延暢－夜駁二派對

・活動日期：2/26、3/18、3/19、4/1、4/2、4/3、4/4、4/8、4/15 (共9天)

・活動時間：20:00～隔日02:00

・演出時間：23:00～隔日01:00（2/26演出為21:00～隔日1:00）

・活動地點：駁二大義區C8&C9倉庫廊道、LIVE WAREHOUSE

・官網：加食延暢－夜駁二派對

• 夢時代 高雄之眼夢時代摩天輪

・交通方式：

捷運：紅線R6 凱旋站3號，出口步行約10分鐘

輕軌：輕軌C5 夢時代站，步行約1分鐘

・營業時間：

（平日）週一～週四 12:00～22:00 、週五、假日前一天 12:00～22:30

（假日）週六及連續假日10:30～22:30、週日10:30～22:00

・官網：夢時代 高雄之眼夢時代摩天輪

本文作者：/王亭云

(本文摘自《高雄畫刊》2023/03)