彭博資訊統計數據顯示(截至2022/12/30)，過去十年S&P500成長指數累積報酬率除了優於S&P500指數的226%之外，報酬率也大幅領先台灣加權股價達三位數、差幅達118%，也明顯超過台灣50、台灣高股息指數同期累積報酬率的185%、95%。

S&P500 2.0版夠利

五大產業板塊掌握美股趨勢輪動

復華投信新金融商品部主管廖崇文表示，S&P500成長指數累積報酬率能有如此亮眼的原因在於，該指數是從美股最具代表性的S&P500指數中，挑選獲利成長、營收成長與股價成長較好的前段班股票，是具有基本面支撐的大型成長股指數；過去十年表現也優於S&P500與S&P小型成長指數表現。

復華S&P500成長ETF(00924)經理人吳允翔指出，S&P500成長指數成分股檔數超過200檔，個個都是產業龍頭資優生，成分股涵蓋近期最火熱的ChatGPT概念股，例如微軟、輝達等，以及今年開春以來漲幅達8成的電動車龍頭特斯拉，此外，表現同樣領先大盤的消費性電子龍頭蘋果等熱門大型股皆有納入。

吳允翔進一步指出，S&P500成長指數透過成長及價值因子篩選，其中成長因子是以過去3年營收成長、3年EPS成長及1年股價成長動能篩選成分股，網羅科技、消費、醫療保健、通訊服務及金融等各大成長趨勢主題，輪動潛力不漏接，可全方位掌握美股未來趨勢動能。

升息「終」聲響

逢低佈局美股首選

廖崇文指出，去年美股因通膨、貨幣緊縮等利空衝擊，跌幅達兩位數，使本益比來到歷史低位，浮現投資價值，隨美國升息接近尾聲，有利成長股重拾上漲動能，建議可納入最具代表性的大型成長股指數-S&P500成長指數做為股市核心資產，以達成長期資產增值的目標。

美台兩地股市主要指數近十年累積報酬率

資料來源：Bloomberg，復華投信整理。資料日期：2012/12/28~2022/12/30。 S&P 500成長指數績效已調整成新臺幣，各指數累積報酬皆已還原權息。

以上資料為舉例說明，不代表未來實際績效。

*本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書，本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自掛牌日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。本基金自成立日起，即得運用基金進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入之每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨值波動所產生的風險。本基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(https://www.fhtrust.com.tw)中查詢。

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