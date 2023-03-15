今年全球股市上演亮眼的元月行情，帶動投資情緒好轉，新一波ETF募集焦點轉向趨勢成長主題，面向包括美國成長、電動車、太空商機等，以及市值型全球股票型ETF。

根據投信投顧公會統計的募集案件列表顯示，接下來至少會有5檔ETF陸續問世，總申請募集金額逾新台幣千億元。其中新光標普電動車(00925)、復華美國標普500成長(00924)等ETF，已訂於3月20日、3月27日起募集，每股發行價格15元，最低申購金額新台幣1.5萬元，風險報酬等級為RR4，其餘時程未定或待主管機關核定。

投信法人表示，成長股等風險性資產歷經去年升息及基本面調整出現明顯回檔，隨通膨趨緩，若美債殖利率進一步回落，將有利資金陸續回流，加以基本面逐步回溫，可布局相關成長主題ETF掌握後市復甦投資契機。

復華S&P500成長ETF(00924)經理人吳允翔表示，S&P500成長指數是從美國前500大代表性企業中，以獲利、營收、股價三大指標精挑逾200支成長性個股，輪動潛力不漏接，將是逢低布局、一手掌握美國各產業最具成長性企業的首選。

據統計(截至2022/12月底止)，目前S&P500成長指數前五大產業及比重分別為：科技34.1%、醫療保健21.7%、消費16.5%、通訊服務6.6%、金融3.6%。

吳允翔指出，FED在2月會議時稱通膨放緩過程已開始，並暗示再升息數次後將暫停升息，公債殖利率若轉為下滑將使股市評價修復延續，有利成長股表現。

吳允翔指出，在低經濟增長環境下，成長型類股表現往往表現優於大盤，加上當前債市極度高波動度與高殖利率水準都將於2023年逐步回歸常態，亦將使2022年因此評價受重創的成長型類股有機會止跌回升，建議可透過市值成長型ETF掌握投資契機。

近期ETF募集及送件概況

資料來源：投信投顧公會、各業者

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