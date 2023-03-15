2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。以現階段來看，民進黨最有可能推舉副總統賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也是勢在必行，國民黨的人選卻遲遲未決定。對此，前立委沈富雄14日就表示，「國民黨提名『侯友宜搭配盧秀燕』的話，天下無敵」，引發討論。

沈富雄14日在網路節目《少康戰情室》中表示，「國民黨其實不用畏畏縮縮，該講就講，日前有一份網路民調，盧秀燕支持度比侯友宜還高，所以國民黨其實就乾脆一點，提名『侯友宜搭配盧秀燕』的話，天下無敵，大家都休息了也不用選了」。至於盧秀燕日前表態「絕不當副手」，沈富雄認為「說那些都沒有用，什麼話都可以改的」。

至於若是出現兩個落跑市長，沈富雄也坦言，「台中的接班人就是江啟臣去選，沒問題；新北市的話就要尊重侯友宜的安排，因為他有三位副市長，如果他心中有哪個可以接班的話，我們要尊重，但還是要保證他會當選，不然很難看，所以李四川轉到新北才是無敵」。