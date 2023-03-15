金門部烈嶼守備隊二膽島陳姓上兵，在9日清晨突然消失，事後證實被大陸海警救起安置在廈門，未來動向引發兩岸政治敏感神經。對此，陸軍退役中將、前國民黨立委帥化民14日表示，「這個狀況很奇怪，這段時間，為什麼小金門沒發動雷霆演習？這要咎責的」，引發討論。

帥化民14日在中天節目《頭條開講》中表示，「基本上金門跟廈門的中華電信網路都可以通，我們根據以前的慣例，前線發生叛逃事件，那很嚴重欸，這個小兵打電話可以打給廈門，也可以打給金防部吧，那怎麼會是指望對面救你？」因此帥化民也直呼，「這個狀況很奇怪，這段時間，為什麼小金門沒發動雷霆演習？這要咎責的；再來就算時間晚了，我們的漁船和海巡艇有沒有出去？」

帥化民最後也說，「如果照這個時間來推斷，這個兵是有意過去的，至於為什麼過去？這個問題，除了他的家屬、班上的同僚及廈門提供的消息才能判斷，我們不能隨便推定他的罪責，都還有待調查」。