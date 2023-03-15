國立故宮博物館遭媒體爆料有數千件國寶數位圖檔遭駭客入侵，甚至在百度、淘寶等網站賤賣，或供人免費下載，行政院長陳建仁立院答詢時坦承確有此事。媒體人王尚智14日在《頭條開講》節目強調，進行文物數位轉型拍照，檔案應該留在故宮裡面，歐美日本就很少發生外流情形。重點在官派的主事者沒有嚴格要求，甚至傳出曾帶綠營日本友人進庫藏。更嚴重的其實是文物破損，監視器紀錄為何遲不公布？肯定有貓膩。

王尚智表示，數位資料管理本來就是非常不容易的，自己在2004年就曾接觸故宮的部分數位轉型，當時也參與了一些標案，去了解這在幹嘛。因為那時到中研院去研究宗教美學，所以很在意包括張大千作品被拍照的過程。2005年也曾接觸大陸的天津博物館，他們的數位轉型也很厲害，可是檔案也都流出去，都買得到。講這些不是說它是個小事，而是說它的管理很不容易，因為數位檔案流來流去，是很難控制的。

「所以它必須要非常非常嚴謹，因為你是授權別人來拍！」王尚智提到，拍完之後，這個檔案當然要留在你自己故宮裡面，還要做一些修正，包括調校精度的各式各樣的部分，這在美國、歐洲、日本的博物館，也是這十幾年來都在做，人家怎麼都沒有聽過流出去呢？相對來說少很多。

「數位檔案流出去，以我學宗教美學來講，覺得這真的是小事。」王尚智指出，真正麻煩的其實是上次，你怎麼會摔破呢？而且不是一個兩個，這是怎麼回事？自己研究博物館學，包括戴手套，各種處理的程序，各方面來講都是要很謹慎的。

王尚智強調，其實在民進黨執政的過程中，也有私下聽聞過，日本有些人來台灣參觀，他們對故宮很有興趣，所以都還有開放民進黨的友人，到故宮的庫藏裡面去看這些東西，整個過程其實是非常不符合程序的。

王尚智直言，相信故宮老一輩的博物館管理人員還是都很OK，年輕世代可能博物館學沒有做好，但是最重要的還是官派的這些人，他們如果沒有咎責，沒有嚴格要求的情形下，檔案遭竊是小事，文物有沒有被摔破，甚至掉包？「故宮還沒有公布那些視頻喔！我是很清楚，故宮在所有庫藏，包括走廊，要處理、保養、整理，可是有多少的監視器在拍？摔破的那些必然有影像紀錄，怎麼不公布出來呢？還在掩蓋什麼呢？肯定有貓膩！」