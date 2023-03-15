英國森特里克能源公司(Centrica plc)表示，為因應天然氣價格波動，決定延長2座核電廠的使用年限，至少多運轉2年，直到2026年再說。

能源與科技(E&T)報導，2座延役的核電廠分別是黑森姆1號核電廠(Heysham 1) 和哈特利普核電廠( Hartlepool NPS)，現在預計將於2026年3月才關閉，比原定時程晚了2年。

2座核電廠使用的反應爐是比較少見的先進氣冷式(AGR)，總發電容量是2300百萬瓦，相當於英國約 5% 的電力供應。由於AGR反應爐不好維護，所以英國才會計畫如期退役，但現在仍然需要它們再多運轉兩年。

森特里克公司表示，維持2座核電廠的運轉，可使2024~2026年間，英國的有效發電量增加6太瓦時(TWh)，相當於該公司在2022 年核電總發電量的70%左右。

該公司也坦承，此次延期退役，就是為了應對烏克蘭入侵戰爭，導致的天然氣和電力市場出現動盪，現在要緊的任務是維持電力穩定供應。

哈特利普電廠自1983年開始運轉，最初預計在2009 年關閉，但是在2007年時，獲得英核能設施監察局 (NII) 的延役許可，延長5年運轉時間；這個許可在2014 年到期後，又延長了兩次，直到 2024 年。

黑森姆電廠也是1983開始運轉，2號電廠於1988年運轉。其中2號廠8號機，創下核電機組連續運轉不停機的最長世界紀錄，連續運轉了 940 天(2014 年 2 月 18 日~2016 年8月1日)。

森特里克電力公司執行長歐夏( Chris O'Shea) 表示：「我很高興我們能夠與EDF 合作，延長這些關鍵發電廠的使用時間，來加強英國的能源安全。」

EDF是法國電力公司的縮寫，該公司合併了不列顛能源公司(British Energy )，成為英國電力的母公司。森特里克與EDF 的合資企業，持有這些電廠20%的股份。

上個月，由於能源價格飆升引發了民生成本危機，森特里克公司的利潤在2022 年增長了兩倍多，超過 30億英鎊。但這不值得高興，鑑於電力部門目前面臨的困難，英國的電力政策並不羞於允許老化電廠的延期。