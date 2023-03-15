南投立委補選國民黨惜敗後，藍營陷入一陣對2024大選的焦慮，加上民進黨賴清德定於一尊在即，不少人鼓吹新北市長侯友宜提早表態參選。但媒體人王尚智14日在《頭條開講》節目強調，最焦慮的其實是媒體人，一般選民其實還好，侯友宜與國民黨主席朱立倫的關係也不用懷疑。最大的問題是黨內深藍對侯仍有疑慮，所以侯友宜要掌握最佳態勢，等對他有意見的人都非他不可再表態，而非現在快快表態，對他才是最好。

「其實現在對侯友宜不表態這件事，最焦慮的其實就是媒體人啦！」王尚智表示，其實自己問了很多民眾，包括泛藍陣營跟一般選民當中，其實大家都覺得還好啊，就慢慢勢之所成。想要「趕快給答案！趕快跳出來跟賴清德對幹」的，很多其實是媒體人的饑渴，大家覺得侯友宜，你還在好整以暇嘛！

王尚智認為，侯友宜現在的狀況沒有慢，因為國民黨自身的遊戲規則還沒有出來，而且侯友宜的整個政治仕途，基本上也是朱立倫提拔的，所以他們之間的關係不用去懷疑。朱立倫的位子定了，未來是不是侯友宜，根本是不用著急的。

王尚智指出，侯友宜現在面臨的國民黨黨內最大的問題是，深藍或統派等等這些所謂藍營光譜最邊邊的，對他還是有疑慮的。也就是說如果你現在馬上就表態，人家按照道理會支持國民黨，但就會對你有疑慮。「你現在表態了，等於對這些急統、極藍的，就要去跟他們磕頭啊！」

「當年馬英九的角色，都已經沒有任何人了，就是馬英九了！還是有人想要卡他！」王尚智強調，所以侯友宜相對於過去的馬英九來說，那對他的疑慮，藍營裡面還是很多人對侯友宜說三道四，怎麼做都看不順眼的，多得不得了。所以侯友宜是對的，在整個大戰略戰術上，到最後關頭，連這些對他很有意見的人，都非他不可。政治不是藍綠短暫的對決，內部的鬥爭，這是一個權力遊戲，內部本身其實是最艱難的！

王尚智直言，就像羅智強黨內初選過了，後面就不是問題了。侯友宜也要掌握最佳態勢，「我不覺得侯友宜快快表態，對他就是最好的！」