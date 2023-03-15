香港大角咀有名阿伯長期居住在行人隧道內，且在隧道內堆積滿回收雜物，讓隧道只剩一半的道路可走，然而，這名阿伯竟擁有上千萬身家，有3筆房產價值約新台幣5840元，且另每年約有新台幣194萬元的股利，但是，房子也因堆滿雜物賣不出去，而股票卻因母親過世後，由妹妹持有，他一毛錢都分不到，不僅如此，阿伯的老婆、兒子早移居到美國，也未再和他連繫。

香港1知名節目，日前揭露大角咀上1棟大樓內驚見垃圾屋，屋內堆積如山，老鼠在屋內四處亂竄，也傳來陣陣惡臭味，而屋主是名阿伯，然而，這位阿伯平常都住在大樓旁的行人隧道內，且隧道內將近一半的道路被阿伯堆滿雜物，這名阿伯提到平時到處撿回收，並把回收堆積在隧道內，且不時也會回到大樓內的垃圾屋，阿伯也表示，自己在這住了1年多，曾被偷走電話，因此才會堆積許多雜物，要防這些宵小。

這名阿伯說，自己有3筆房產，估計約港幣1500萬(約新台幣5840萬元)，但這3間房子因有不同的理由在屋內堆雜物，越堆越堆也讓房子難以賣出，除了3筆房產外，阿伯還握有股票，光每年股利就高達50萬港幣(約新台幣194萬元)，但是股票是用母親名字買的，母親死後由妹妹繼承，至今阿伯也未分到1毛錢。

被問到是否有家人時，阿伯則提及老婆、兒子早跑了，移居到美國後也未和他再連絡，疑似有意要斷絕聯繫，而阿伯也似乎對往後人生沒有抱太大的希望。