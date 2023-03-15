世界羽聯BWF超級1000系列全英羽球公開賽，男、女世界排名前十的寶島一哥周天成，以及泰國好手依瑟儂，分別在第一輪落敗，未能繼續前進。

世界排名第5的周天成，在全英賽首輪對上世界第19印度選手森恩（Lakshya Sen），場邊不少球迷為周天成加油，兩局賽事周天成也都有領先過，不過在中後段被森恩超前比數，首局尾聲雙方17比17平手後，森恩以4比1攻勢結束這局，第2局則是12比12平手後，森恩連得4分，後續周天成三度追到1分差，可惜未能超車，最終周天成18比21、19比21吞下雙方交手首敗。

世界排名第8的依瑟儂本季遇上一些傷病，包括1月背傷退出馬來西亞公開賽，2月則是鼻竇炎還發燒住院，曾兩度拿過全英賽亞軍的她，本屆全英賽首輪遇上同胞猜萬（Lalinrat Chaiwan），16比21、17比21苦吞雙方對壘第3敗，生涯過招依瑟儂只在2022年世錦賽擊敗過猜萬一次。