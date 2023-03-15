南部水情嚴峻，嘉義、台南和高雄也分別實施限水措施，但水庫仍入不敷出，9日還有16.3%蓄水量的曾文水庫，到了14日晚間10點時，已經剩下11.3%，讓不少人直呼這次真的不太妙。

根據南水局統計，去年曾文水庫上游集水區的累積雨量，竟比2021年同期的56年來最大旱災還少了112毫米，目前曾文水庫僅剩11.3%，有效蓄水量剩下5737萬立方公尺，「隔壁」的烏山頭水庫則是稍微回升，來到78.4%／6216萬立方公尺，兩座水庫加起來不到1.2億萬立方公尺，也是50年來同期倒數前10名。

曾文水庫9日蓄水量還有16.3%，14日晚間10點僅剩11.3%。(圖／台灣水庫即時水情)

南水局指出，目前台南水情為橙色燈號，晚上10點到凌晨6點為減壓供水時段，至於每月用水量超過1000度的非工業用戶，減壓供水量將從10%調至20%，降低產業衝擊。

不少人看到水量也嚇壞：「2021惡夢又要回來了」、「拜託老天快點下雨」、「水量下降的也太快」、「又要開始缺水了」。南水局則強調，在多項措施配合下，供水仍比2021年來的穩定。