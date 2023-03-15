女星范冰冰小19歲親弟范丞丞在2018年從選秀節目《偶像練習生》出道後，憑藉高大帥氣的外表，深受迷妹們歡迎，不過最近陸網盛傳他與40歲女星賈玲搞上，還讓女方未婚生子，讓他疑似因此在IG怒嗆：「把嘴閉上？」，藉此闢除謠言。

13日大陸社群流傳一段對話截圖，可見有人寫道：「賈玲生娃了，孩子爸是誰，你們誰能猜出來？」，並公布孩子爸是范丞丞，更稱兩人是未婚生子，且消息來源是北京電視台台長。這個消息登上熱搜，但網友們普遍質疑真實性，「這個謠言真的我一看就好笑，能不能別這麼搞笑」、「這麼離譜的瓜，不會有人相信」、「我說有些人長腦子了嗎？我真服了」、「閉著眼睛說話的嗎？是被笑死的程度」、「造謠的風氣越來越過分，女演員一段時間沒出現就是去生小孩嗎？」

對此，范丞丞同一日在IG曬出亂髮自拍照，雖然只露出四分之一的臉，但看得出眼神非常無言，他在配文寫道：「把嘴閉上？」，雖未講明是因為何事動怒，但結合發文時機點來看，許多粉絲認為是在講未婚生子一事，紛紛留言安慰：「別理他們！就是吃飽沒事做！」、「被噁心到」、「我們都是你的後盾。」

范丞丞過去和賈玲一起錄過綜藝節目《青春環遊記》，在節目中有說有笑，賈玲更多次誇獎范丞丞魅力十足，此外，范丞丞還與賈玲合唱經典情歌《有點甜》，除了牽手還合比愛心手勢，表演結束後，賈玲還說范丞丞「突然看我好幾眼，臉通紅」，讓現場來賓看得非常激動，因此網路有許多把他們組成CP的影片，未料帶來了綜藝效果，如今竟被瞎傳成未婚生子，讓網友們都看傻眼。