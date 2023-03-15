駕駛在台61線高架下，竟連續遇到2輛砂石車疑似便宜行事逆向行駛。（翻攝自臉書爆料公社）

西濱很多地方不是警察說了算？有駕駛行駛台61線雲林縣麥寮鄉某路段上，當他下了高架橋後，竟然看見1輛砂石車「便宜行事」逆向行駛，豈料，不遠的紅燈處又見第2輛砂石車閃著右轉燈逆向進來，並且前方還有輛轎車「趕緊讓道」；超誇張的畫面也讓網友怒酸「那邊沒在抓的，所以抄近路，看後面還有一台就知道了」、「西濱很多地方不是警察說了算，是學長說了算」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段1分鐘影片，影片拍攝地點位於台61線雲林縣麥寮鄉某路段上，駕駛從台61線高架橋下來後，不遠處竟見到1輛砂石車逆向打著左轉燈要左轉，他趕緊減速並向左靠繞過。

沒想到，駕駛在前方路口又見到第2輛砂石車要右轉逆向而來，且前方1輛轎車見砂石車轉進來，趕緊打左轉燈「讓道」，而他卻看傻眼，便將車停在道路上，不敢繼續前進，深怕發生任何意外，然而，第2輛砂石車便從他的左側逆向繞過去；對此原PO也在貼文寫下「是我逆向了嗎？」。

影片一出，網友紛紛留言表示「好誇張這便宜行事，還兩台」、「還好你沒開快，不然就被上帝叫召了」、「大車就可無視法規？」、「那邊沒在抓的，所以抄近路，看後面還有一台就知道了...」、「西濱很多地方不是警察說了算，是學長說了算」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人了...」、「大車學長日常」、「在日本嗎？哈」。