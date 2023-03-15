板橋府中站的鬍鬚張鬍子被「剃光」，讓不少網友看傻。(圖／Google Map街景)

知名連鎖魯肉飯餐廳鬍鬚張，儘管價格昂貴，但品質穩定，仍獲得不少人喜愛，其LOGO的鬍鬚男更是多年來的象徵。但就有人發現，板橋一家鬍鬚張分店，鬍子竟然不見了，不少網友看到瞬間笑翻，直說清爽多了。

「懷舊達人」文史工作者張哲生日前在臉書貼出照片，只見板橋府中店的鬍鬚張，不知為何招牌上的鬍鬚男，不僅鬍子被「剪掉」大半，連鼻子下面的鬍子也被刮得一乾二淨。

張哲生忍不住大喊「這個男人太狠了！為了對抗疫情，他毅然決然剃去招牌大鬍子！人稱須張紳士」，網友們也笑翻：「這樣一看清爽多了」、「大叔瞬間變型男」、「變得也太年輕」、「金鋼狼就金鋼狼，少在那假扮鬍鬚張」、「看來是第二代接手了」、「明天就去朝聖」。

事實上，板橋府中店鬍鬚張是在2020年「刮鬍子」的，當時有一群人半夜到店家惡搞，架起梯子，爬上去噴漆，把鬍子全都噴掉，當地人隔天一看全都傻眼，以為是惡作劇，也引起網路熱議。過了5天才得知，原來這是鬍鬚張與百靈牌刮鬍刀跨界合作所使用的行銷手法，但有趣的是，董事長張永昌本人一開始的確不知情，事後才得知真相。