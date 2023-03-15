蔡詩芸選在14日白色情人節釋出全新專輯的首發單曲〈Northside〉為新的音樂篇章做足醞釀，新歌邀來新銳音樂人kvnloverboy 跨刀合作，這位才子曾為OZI OSN高爾宣、孫盛希、Karencici等歌手製作及導演 MV，蔡詩芸透過IG主動搭訕、大方提攜新人合唱，她大讚說：「怎麼有那麼不一樣的聲音，又會導又會唱!是一個年輕又有才華的音樂人 。」合作起來超級合拍。

她從澳洲來台北發展也近20年了，如今除了歌手身分，也成為幸福家庭的人妻人母，對於這座城市她充滿感觸：「這裡有我很多的回憶，學會生活上的經驗，美好時刻都留給台北了，從發唱片到現在，交往戀愛到結婚生小孩；澳洲我也是住在雪梨北部，一個區號意義寫了這首歌！」有趣的是，創作時寶貝女兒Katiya則是Dizzy的第一聽眾，她幸福說道：「女兒是我的粉絲，她超愛這首歌！只要聽到音樂就會開心呼喊這是我媽咪的歌！，這麼複雜的旋律，她都會跟著唱了超可愛！」

她近來受邀《大嘻哈時代2》導師大任，面對酸民網友各式留言挖苦，她顯得泰然：「當導師這件事情當初沒想那麼多，就去接了，收穫就是認識那麼多有 才華的新人，也讓他們有被看見聽到、很棒的舞台機會去表現。」

對於招黑體質，她安慰自己，「面對酸民好像越來越習慣，有心理準備了，節目開始播出 就有很多聲音在討論，但我覺得有聲音都是好的，在節目上做的決定我不會後 悔，適時地調整我的心情，這是我工作的一部分，不希望受別人聲音影響，我要相信自己的專業，做一個最好的判斷，我一定要做好」。

新歌MV這次大陣仗出動了藍寶堅尼大牛限量版，分別是敞篷車、跑車兩台總價值超 過5000萬的超級跑車，來增添Dizzy的音樂氣勢。當天一路跨夜拍到凌晨6點才 殺青，面對這樣的爆肝工作，她坦言體力上招架不住，最後委託同事載回家中休息，不敢自己開車因為擔憂會在途中睡著。