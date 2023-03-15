熊仔近期於二月底推出最新單曲〈流水帳〉，去年憑藉〈88BARS〉風光拿下金曲獎最佳作詞人的殊榮，充沛又令人驚艷的創作能量深受大眾喜愛，熊仔也因此迎來講師新身份，2023年他與PressPlay Next Master 合作推出線上課程，日前已開賣，截止目前為止銷售更突破600萬元的亮眼表現。

熊仔也興奮表示，這是他第一次擔任講師，更因此花了半年以上的時間認真地籌備這次的嘻哈創作課程，他將在課程中展現他這十年身為職業饒舌歌手一路走過的經歷，並將他理科背景的思路邏輯，以及對於創作能量藝術的直覺化作系統化的方式，教大家如何從零到無限做出自己的嘻哈歌曲。

熊仔除了無私傳授自己的創作經驗，更邀請到業界音樂人兼好友的大支、Leo 王、王 ADEN、Gummy B來擔任客座講師，讓上課的學員們也能偷師他們的靈感來源和創作能量。熊仔更說到近期剛發行的新歌〈流水帳〉便是為這次推出首堂線上課程所創作的主題曲，熊仔用這首新歌親自向學員們示範如何把一首看似流水帳的文字透過細膩的押韻和精彩變化的韻腳後，變成一首行雲流水的嘻哈歌曲。