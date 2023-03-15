本是福興公墓的文山森林公園「趣探險之丘」歷經3年的整修遷移後，搖身一變成為北市最長溜滑梯與攀岩場的特色公園，大批民眾瞬間湧入、孩童的嬉鬧叫聲造成社區居民的困擾，一度有居民陳情，希望能將設施拆除截斷，支持留下公園的居民則希望有關單位不要因為孩子沒有投票權就忽視他們的權益。

趣探險之丘儘管腹地不大，一眼便能望到頭，去年4月風光開幕後，最高單天吸引約400人次前來朝聖，但大量的人潮及孩童的嬉鬧聲引來住戶不滿，數度在趣探險之丘的告示牌貼上抗議標語，主張社區內不應設置遊樂場。

為處理噪音問題，公燈處除增設監視器之外，同時讓24小時保全進駐，以維護現場秩序。（圖／資料照）

為解決噪音問題，公園路燈管理處在議員王欣儀的爭取下，設置了24小時保全、增設監視器與管制公園開放時間，但附近住戶仍不滿意，轉而主張將當初耗資1.2億的公園拆除，甚至一度考慮將這條北市最長的溜滑梯截斷，減少設備刺激程度，來降低孩童嬉鬧的尖叫聲。

消息一出，瞬間在地方炸鍋，不少支持公園的居民紛紛跳出表示，公園開放之初確實有不少亂象出現，如曾有青少年半夜在公園玩樂大聲喧嘩，但24小時保全進駐與管制溜滑梯的使用時間後確實有得到改善；單就噪音問題而言，周間的下課時間與假日會有較多小朋友前來遊玩，但平日的遊玩人數幾乎5根手指頭就能數出來，「安靜到連鳥叫聲都聽得到，拆掉真的太可惜。」

對此，公燈處也拿出相關數據表示，實測探險之丘的來訪人數與相關音量，主要人流高峰仍為國定假日，僅有第一天開幕來訪人數高達400人，除去228連假因媒體效應，單天來訪人次有再次增加至300人的高峰外，後續平均尖峰人數多為150人左右。

而在聲音部分，根據環保局監測與人流統計表等相關數據，綜合下來深夜每小時均能音量（Leq）為56至60之間，屬正常範圍，日間則因有車輛經過等，均能音量較深夜增加約10，約為70左右，且都不是長時間不間斷地持續，增加的音量與來訪的人潮有顯著相關。

住戶梁先生向記者表示，他贊成將公園留下，不做截斷或拆除，因為「大人的事情可以被金錢解決，但小孩的童年笑聲錯過就沒了」，希望議員與里長不要因為小孩沒有投票權就忽視他們的權益，只要有關單位針對受影響的幾戶住家提出有效補償方式，或對周邊區域補助監視器等設備，維護當地治安，應付假日湧進的人潮，相信應該就能得到住戶的諒解。

公燈處召開公聽會，讓支持拆除公園者表達意見，並決議現階段不會將公園拆除，但會再加強管制措施。（圖／翻攝自文山區大小事）

但住戶張先生則不這麼認為，強調「這不是錢的問題」，自從公園落成後，家裡沒有一天是能把窗戶打開，儘管公園落成影響周邊房價，但當初在買房時就已經知道該處周邊都是古墳，也相當享受這樣的安靜環境，「希望能將溜滑梯撤掉改為傳統社區型公園」。

公燈處副處長吳建羣無奈表示，當時興建的背景是為了能讓北市的孩子可以有除了罐頭式遊具的選項可以遊玩，讓孩子們有不同選擇，誰都沒料到最後孩童的嬉笑聲最後會成為問題，他們後續也會吸取此次經驗，將住戶的安寧考量進去。

國民黨市議員王欣儀表示，此次最大的問題是公園距離住宅區太近，「對的東西放在錯的地方」，後續也會將此次的相關經驗交給公燈處，希望公燈處日後在進行相關建設時能夠考量附近居民的生活品質。

民眾黨市議員張志豪則回應，有關住戶反應之問題，公燈處已積極在處理，現階段可以肯定公園不會拆除也不會將溜滑梯截斷，後續將持續研議相關管理辦法調整減少相關噪音；民進黨市議員王閔生透露，目前公園已成為公共財，希望民眾仍可以互相尊重，各退一步，一同度過這個陣痛期。

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