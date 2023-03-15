這段戲拍攝了兩小時，林依晨臉上毫無不耐，空檔還認真地跟攝影師討論角度。（圖／本刊攝影組）

林依晨產後回歸小螢幕，最近忙著拍攝新戲《不夠善良的我們》。劇情橫跨12年，從年輕的2011年的情節，跨到2023年，林依晨為了角色而剪掉了長髮，時報周刊CTWANT近日捕獲她頂著短髮新造型拍戲，拿起手機吐舌自拍，充滿少女般的清純朝氣，甜美童顏完全看不出實際年齡。

聊到開心之處，林依晨露出少女般燦笑，實在青春感滿點。（圖／本刊攝影組）

劇情雖短，但導演徐譽庭在現場忙進忙出，仍慎重地拍了兩個多小時（圖／本刊攝影組）

3月9日下午2點半左右，林依晨在台北市的南港喜樂時代影城拍《不夠善良的我們》，相較先前官方曝光過長髮造型，林依晨剪了一頭及肩短髮，上了點捲度，配上一身套裝打扮，似乎是要詮釋熟齡的角色。而現場竟然還有個穿著跟她一模一樣的女子，劇情大概是，林依晨發現撞衫後，慌慌張張地不小心撞到兩個女生。

現場出現一個跟林依晨穿得一模一樣的演員。（圖／本刊攝影組）

劇情拍攝林依晨跟人撞衫後，慌張地撞上路人。（圖／本刊攝影組）

這段短短的劇情，慎重地拍了兩個多小時，導演徐譽庭在現場忙進忙出，而林依晨也認真地跟攝影師討論拍攝的角度。林依晨為了維持情緒，臉上總是處於慌張失神的狀態，空檔時仍在原地練習急促呼吸，偶爾可愛地笑場NG，一路拍到四點半左右，才完成拍攝準備收工。

換場過程中工作人員幫林依晨補妝整理衣服。（圖／本刊攝影組）

拍攝前林依晨似乎在調整呼吸培養情緒。（圖／本刊攝影組）

收工後的林依晨沒什麼大明星架子，她與稍早撞在一起的對手戲演員似乎是舊識，兩人一起聊了一會兒，聊到開心之處，林依晨露出甜美燦笑，還拿起手機跟對方一起吐舌搞怪自拍，絲毫沒有半點形象包袱，隨後到休息室換裝後，才搭乘劇組的交通車離開。

林依晨收工後，拿起手機跟對手演員自拍，搞怪擺出吐舌表情。（圖／本刊攝影組）

林依晨拍完戲後搭交通車離開。（圖／本刊攝影組）

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