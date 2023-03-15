吳奇隆與大陸女星劉詩詩因2010年因合作《步步驚心》一劇結緣相戀，2015年步入禮堂，目前育有1子，但結婚多年來屢傳「婚變」消息，兩人也曾大動作澄清並對造謠者提告，強力捍衛婚姻；本月10日是劉詩詩36歲生日，官方微博曬出切蛋糕許願的慶生，但因沒戴婚戒，吳奇隆也沒有留言祝賀，婚姻狀態又引起熱議。時報周刊CTWANT當晚獨家直擊手上戴著婚戒的吳奇隆帶著萌兒前往台北市中山區某餐廳，全身包得緊緊的劉詩詩也快速下車進入店內，稍晚兒子手上還拿著印著「SS（詩詩）Happy Birthday」的氣球，可見這場餐敘正是為劉詩詩慶生。

一名女子疑似劉詩詩揹著香奈兒小包拎著袋子，全身包得密不通風快速進入餐廳。（圖／本刊攝影組）

用餐過程中吳奇隆出來透氣，剔牙的表情頗有戲。（圖／本刊攝影組）

3月10日晚間6點多，吳奇隆的座車出現在台北市南京西路百貨商圈，車子駛入小巷中停下，吳奇隆和媽媽以及兒子步步從車子右側下車，接著走進一旁頗負盛名的日本料理名店，正好奇劉詩詩怎麼沒有同行時，一名頭戴漁夫帽、全身黑色系服裝的長髮女子，背著香奈兒小包從車子左側下車，儘管臉部被頭髮遮掩，但看身形應是劉詩詩無誤。隨後，又有不少親友攜家帶眷來到餐廳，而該店門口貼著私人包場的告示，想必就是為當天的壽星劉詩詩辦的慶生會。

吳奇隆與兒子在餐廳外聊天。（圖／本刊攝影組）

吳奇隆看起來很會帶小孩，親朋好友的小孩都被他逗樂。（圖／本刊攝影組）

因地處巷內死巷，原則上不會有車子開進去，店外的馬路便成為幾個小孩子奔跑嬉戲的地方。吳奇隆也不時出來陪著兒子和親友的小孩玩耍，像是個孩子王一般，可以看得出來平時應該也經常陪小孩玩耍，逗起孩子顯得得心應手。8點半左右，父子倆坐在門口的椅子上談心，抱著兒子的吳奇隆臉上滿是幸福、滿足的神情，隨著其他親友的小孩出來，步步便與幾個小姊姊一同玩耍。

吳奇隆要餵兒子吃飯但兒子不領情，他立刻轉餵親友的小孩，這舉動反而讓兒子吃了點小醋。（圖／本刊攝影組）

雖然當晚餐敘的時間並不算晚，但吳奇隆打了個大呵欠看來有些疲憊。（圖／本刊攝影組）

坐在椅子上的吳奇隆這時以手指摳牙還吸吮著手指，臉上貌似滿足的表情令人玩味。其中還有一幕有趣的畫面，吳奇隆從餐廳拿了一個小湯匙出來要餵食兒子，但玩得正開心的步步一點食慾也沒有，不僅拒絕被餵食，還巧妙的閃身躲避爸爸的甜蜜攻勢，眼見兒子不領情，吳奇隆索性餵食親友的小孩，如此舉動反而激出步步帶點吃醋意味的神情，看得出親子之間感情極好，頗有生活上的小趣味。此時本刊也有機會近距離拍攝到他左手上顯眼的婚戒，戴得還是牢牢的。

算起來已經四歲的步步正是活潑可愛的年紀，除了和爸爸間的甜蜜互動外，也深受親友的喜愛，當他戴上生日派對活動的眼鏡，學著一旁長輩唱著康康版的「Happy birthday」時，瞬間便擄獲了身旁大人們的心。可惜的是，整晚不見媽媽劉詩詩走出餐廳外與老公孩子們同歡，無法見證一家三口的甜蜜畫面。9點半聚會進入尾聲，司機將車開到餐廳門口停放，步步從餐廳出來，手上還拿著造型氣球，氣球上印著「SS Happy Birthday」的字樣，這大概是整晚最能見證吳奇隆為妻子慶祝生日的鐵證。

吳奇隆的兒子看來很開心地拿著氣球跑出店外，氣球上還印著「SS Happy birthday」的字樣。（圖／本刊攝影組）

吳奇隆與男性親友查看靠近餐廳巷內的車輛。（圖／本刊攝影組）

但不知是否因這場餐敘即將進入尾聲，吳奇隆開始在四周警戒，還跑步衝向巷口並拿著手機拍攝巷內可疑人車，原本和顏悅色的他像是換了另一張帶著怒火的面具，同行親友甚至還與覺得可疑的汽車駕駛人談話，看來為了低調保護親愛的家人，吳奇隆是可以從溫柔眼神立刻切換成掃射四周的超狠鷹眼。

結束生日餐會後，吳奇隆一家人在在眾親友掩護下快速上車返家。（圖／本刊攝影組）

吳奇隆與劉詩詩結婚八年多，兩人的婚姻狀態一直備受關注。（圖／報系資料照）

9點40分左右，大夥兒走出餐廳，吳奇隆和媽媽，以及抱著小孩的親友走到車邊上車，而主角壽星劉詩詩疑似趁機快速從車子另一邊鑽上車。車子駛離餐廳後，還又刻意在附近稍微繞行了一下，似乎在查探是否有車輛尾隨，隨後車子才開回新北市新莊區。

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