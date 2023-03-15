台中市運動局長李昱叡表示，台中巨蛋自2019開始規劃，陸續完成細部設計，並依規公告招標，但營建市場陸續遇到新冠疫情、烏俄戰爭、缺工缺料及物價上漲等議題，影響廠商投標意願，今年追加預算34億多元，盼能吸引廠商加入，目標今年能開工。

台中市長盧秀燕表示，巨蛋工程有其專業，相比其他縣市工程倍增預算，台中市相對保守估計，期盼市議會通過此次追加預算，避免未來若電價及物價持續上漲，將更難吸引廠商投標，如能獲得市議會支持，市府將加速發包及動工，以提供市民更完善運動空間。

台中市議會14日召開第4屆第1次臨時會，市議員劉士州表示，台中巨蛋追加預算34億餘元，預算增幅52％，看似很多，但其實比較起新竹大台中分院預算漲幅89.19％、新竹大車站108％、台南安平港89％，及新竹市立體育場142％，台中巨蛋預算追加漲幅不算多，但還是希望經費追加能反映品質，盼能盡速開工。

李昱叡說，為吸引廠商加入台中巨蛋投標，市府徵詢專家意見及幾國內各大施工團隊，分析流標原因，並委託專業單位核實檢討調整預算，去年底修改招標條件，廠商可提出縮短工期、經費的替代方案，更追加預算34億多元，加上原本編列的65億元，總經費將達到99億多元，希望盡速今年動工，也盼議會支持此次追加預算。

台中市建設局長陳大田也強調，台中巨蛋去年開始上網招標，歷經6次流標，每一次都積極檢討其中問題，包括歷經國內外多項因素影響，物價指數持續上漲，及技術費用成本增加等，導致營建廠成本提高，因此，後續採取擴充預算，盼加速促成工程開工。

台中巨蛋完工後，可舉辦國際運動賽事、藝文展演、集會等多功能使用，其中，主場館可提供1.55萬觀眾席席位，符合籃球、排球、羽球、網球及5人制足球場等國際比賽的標準場地，並滿足展覽、集會、各式表演（演唱會）活動的需求；副場館可提供3,000觀眾席，可作為練習熱身場或小型表演、商展、發表會及粉絲簽唱活動等多功能使用；戶外設施亦可滿足各種主題性市集、展覽、運動及活動等多功能的戶外空間需求。