匿名的消息人士表示，總部位在加州聖荷西的Infinera正就出售公司，與投資銀行Centerview Partners合作。目前仍不清楚Infinera是否能達成任何協議。Centerview對此消息不予置評，Infinera未能及時表示意見。
Infinera生產光纖半導體，也為固網和行動電信網路生產網路設備。Infinera股價在過去12個月下挫15％，跌幅幾乎是同業的兩倍，目前市值為16億美元。
根據內情人士透露，專門服務電信產業、與大陸華為直接競爭的美國半導體製造商Infinera正在開發各種選項，包括出售公司。
匿名的消息人士表示，總部位在加州聖荷西的Infinera正就出售公司，與投資銀行Centerview Partners合作。目前仍不清楚Infinera是否能達成任何協議。Centerview對此消息不予置評，Infinera未能及時表示意見。
Infinera生產光纖半導體，也為固網和行動電信網路生產網路設備。Infinera股價在過去12個月下挫15％，跌幅幾乎是同業的兩倍，目前市值為16億美元。
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