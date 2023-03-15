匿名的消息人士表示，總部位在加州聖荷西的Infinera正就出售公司，與投資銀行Centerview Partners合作。目前仍不清楚Infinera是否能達成任何協議。Centerview對此消息不予置評，Infinera未能及時表示意見。

Infinera生產光纖半導體，也為固網和行動電信網路生產網路設備。Infinera股價在過去12個月下挫15％，跌幅幾乎是同業的兩倍，目前市值為16億美元。