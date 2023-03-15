標誌銀行股東向布魯克林聯邦法院對多位高階主管提出集體訴訟，包括前執行長Joseph DePaolo、財務長Stephen Wyremski和營運長Eric Howell。

矽谷銀行的股東13日對前執行長Greg Becker和財務長Daniel Beck，以及母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）提出集體訴訟，指控銀行未揭露利率風險。

標誌銀行倒閉 重創加密貨幣產業
矽谷銀風暴 美Fed陷通膨放飛與金融維穩兩難
矽谷銀行後 恐輪到這幾間銀行倒下 快看看有沒資產在裡面
#銀行 #執行長 #集體訴訟 #標誌 #矽谷