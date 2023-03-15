標誌銀行股東向布魯克林聯邦法院對多位高階主管提出集體訴訟，包括前執行長Joseph DePaolo、財務長Stephen Wyremski和營運長Eric Howell。
矽谷銀行的股東13日對前執行長Greg Becker和財務長Daniel Beck，以及母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）提出集體訴訟，指控銀行未揭露利率風險。
矽谷銀行（SVB）之後，標誌銀行的股東14日亦向前執行長和其他3名高層提出集體訴訟，指稱該銀行謊稱財務強勁，但短短3日便倒閉和遭主管機關接管。
標誌銀行股東向布魯克林聯邦法院對多位高階主管提出集體訴訟，包括前執行長Joseph DePaolo、財務長Stephen Wyremski和營運長Eric Howell。
矽谷銀行的股東13日對前執行長Greg Becker和財務長Daniel Beck，以及母公司矽谷銀行金融集團（SVB Financial Group）提出集體訴訟，指控銀行未揭露利率風險。
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