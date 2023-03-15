微軟這一番努力是希望說服主管機關，批准750億美元的動視暴雪收購案。這是微軟第三樁此類授權協議，先前與任天堂和輝達簽署協議。
微軟表示，Boosteroid是最大的獨立雲端串流公司，包括歐盟、英國和美國在內，全球用戶約達400萬名。
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微軟14日宣布與雲端遊戲公司Boosteroid簽署10年授權協議，將讓《決勝時刻》（Call of Duty）在內的多款動視暴雪（Activision Blizzard）熱門遊戲進入Boosteroid平台，並預告未來將有更多類似協議，盼能讓主管機關同意動視暴雪收購案。
微軟這一番努力是希望說服主管機關，批准750億美元的動視暴雪收購案。這是微軟第三樁此類授權協議，先前與任天堂和輝達簽署協議。
微軟表示，Boosteroid是最大的獨立雲端串流公司，包括歐盟、英國和美國在內，全球用戶約達400萬名。
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