微軟這一番努力是希望說服主管機關，批准750億美元的動視暴雪收購案。這是微軟第三樁此類授權協議，先前與任天堂和輝達簽署協議。

微軟表示，Boosteroid是最大的獨立雲端串流公司，包括歐盟、英國和美國在內，全球用戶約達400萬名。