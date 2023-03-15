劉姓女子與郭姓男子結婚後，婚後2人長達8年沒有性生活，她提告請求離婚，一審敗訴，台灣高等法院二審認為，兩造間存有難以維持婚姻之重大事由，且難有補救之可能，判准離婚，可上訴。

劉女說從2013年與郭姓老公結婚後，婚後與婆婆同住，但婆媳間齟齬甚深，2019年初婆婆因認她準備年節祭拜供品不符期待，斥責她對夫家祖先不敬，詎郭男竟迫使她當眾親友之面下跪賠罪長達20分鐘，使她羞憤難堪。

此外，郭男家中有求子壓力，然其每日忙於工作早出晚歸，亦不願前往醫院檢查，兩造結婚8年來從無性生活，其母遂將未有子嗣一事歸咎於她，甚至要求她進行人工受孕，致伊備感壓力與委屈。

劉女說，郭男及其家人始終視她為外人，她不得過問郭的收入，每月只有郭的姐姐給予她1萬元之生活費，郭還說「我有賞你一頓飯就不錯了」等語冷言相譏，她從2020年2月6日搬回娘家，兩造分居至今，請求法官判准離婚。

新北地方法院一審駁回劉女的請求，劉提上訴後，高院二審認為，劉女與郭男婚後長年無性生活，已顯見雙方溝通不良，又未能與郭之原生家庭成員相處融洽，但郭男卻未給予其更多理解及體諒，致使劉女長期以來無法排解性事不諧、求子壓力、婆媳問題等困擾。

高院二審認為，劉女與郭男分居後迄無積極挽回婚姻之具體作為，終致漸行漸遠而使婚姻破綻無可挽回，應認雙方就此同有可歸責事由，且程度相當，逆轉判准離婚。