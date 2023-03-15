韓劇「黑暗榮耀」成為NETFLIX收視排行冠軍，霸凌也成為網路炎上的話題，司法院小編也引用「黑暗榮耀」談論校園霸凌問題，但許多司法人員卻質疑，整篇文章略過了職場霸凌，也忽視日前台南地方法院法官霸凌爭議，司法院這樣的宣傳心態相當可議。

司法院官網的小編貼文指稱，「阿司在周末一口氣追完黑暗榮耀，文同垠的復仇之路讓觀眾們好奇，卻也十分令人心疼」，一如台詞「你也不要再待在體育館裡了」，正表達了校園霸凌帶來的傷害，將無止盡地跟隨被害人直到成年、甚至一輩子。

司法院官網指出，真實世界的霸凌事件，程度可能不亞於戲劇，追完劇之後，「阿司」不免還是要呼籲，我們或許幸運未成為加害人或被害人，但當發現身邊也有文同垠這樣的同學時，也記得能尋求正確途徑，勇敢伸出援手，讓他們有機會走出那座體育館。

不過，這樣的「法治宣導」文章卻惹來批判，因為日前台南地方法院徐姓男法官傳裸照騷擾女同事並飆罵三字經髒話，司法院院長許宗力2月初到台南視察並與司法人員座談時，台南地院有庭長直接嗆聲，要求許宗力正視法官霸凌書記官及法官助理的問題。

且除了徐姓男法官外，仍有其他「未爆彈 」，許多司法人員就質疑，司法院大筆經費及時間在經營網路宣傳及各式大內宣，但卻沒有根本性解決職場霸凌問題，甚至司法院官網宣導反霸凌，也只提及校園霸凌，仍躲在司法機關黑暗角落的受害者，仍然待在陰暗處，得不到救援。