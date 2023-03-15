環球晶2023年前2月自結合併營收119.1億元、年增達12.66％，續創同期新高。展望2023年，公司預期半導體產值大致持平、明年將重返成長，目前客戶僅略為遞延長約拉貨1～2個月，並承諾下半年起將重啟拉貨，整體稼動率均維持逾9成，預期營收仍可望成長再創高。

環球晶2022年第四季合併營收183.87億元，季增1.86％、年增達16.73％，連5季創高。毛利率42.73％、營益率34.6％，分創第三高及第四高。稅後淨利57.94億元，季增達13.37％、年增達1.73倍，每股盈餘13.31元，雙雙改寫新高。

累計環球晶2022年合併營收702.86億元、年增14.98％，營業利益249.83億元、年增達41.2％，毛利率43.17％、營益率35.54％。稅後淨利153.67億元、年增達29.46％，每股盈餘35.31元，全數改寫歷史新高。預收貸款逾397.3億元，亦創歷史新高。

環球晶14日傍晚召開線上法說，展望2023年，全球經濟雖面臨重大衰退風險，但全球景氣預期可望走出低谷、並於2024年逐漸回升。半導體產業短期雖面臨周期性景氣下行，但長期動能仍受5G、電動汽車與數據中心等蓬勃發展的數位經濟支撐。

除了疫情與淨零碳排浪潮加速智慧移動進度，新廠商也爭相加入電動車市場，並大舉投資電氣化，推動汽車產業持續熱絡。同時，化合物半導體除了受功率電子廣泛採用，也可應用於再生能源以因應當前能源危機，滲透率將持續提升。

環球晶表示，公司產品光譜完整，終端市場橫跨民生、航太、工業等各領域，有效避免特定產品進入衰退周期造成的影響。同時，集團在全球三大洲、9個國家擁有17個生產據點，展現即時服務、彈性調度出貨的靈活性，以降低地緣政治風險。