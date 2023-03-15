彰化監獄逃獄的受刑人朱漢宗昨（14）在永靖老家附近的田野中落網，他遭逮時供稱是想回家祭拜亡父，但獄方回應去年朱的父親過世時，已讓朱男回家奔喪及參加家祭，過年時朱也有與家人通電話，朱逃獄前情緒沒有明顯波動，對於逃獄返家的說法仍存疑，將調查背後真正脫逃動機。

據自由時報報導，朱漢宗的父親去年過世，朱漢宗遭逮時稱要返家祭拜亡父才會脫逃，但獄方當時已有讓朱回家奔喪及參加家祭，今年過年時朱也有與家人通電話，當時未有明顯情緒起伏，如今卻稱為了返家祭拜逃獄，檢警將會著手調查真正逃脫動機。

據了解，朱男13日早上10點半左右逃脫，先步行到二林市區，並搭乘員林客運回到永靖，下車後再步行30分鐘回到永靖老家，最後躲藏親戚家的三合院，警方發現他時，他似乎許久未進食，還跟警方要食物。朱每天都有100零用金，據了解他存了3000元放在工廠置物櫃，疑似作為跑路用。

朱漢宗是竊盜累犯，多次在彰化員林及北斗地區犯案，包括偷自行車、沒拔鑰匙的小貨車、商店內現金及商品，前後犯下18起竊案，其高職肄業、離婚，有一個女兒及重度肢障母親，但法院審酌他不知悔改，沒尊重他人財產權的權念，但犯罪手段尚屬和平，最終判處有期徒刑4年1月又5天。