緯創2023年前2月自結合併營收1170.34億元，年減11.06％。公司14日晚間應邀召開線上法說，總經理林建勳表示，上半年市況仍低迷，預期庫存第二季底恢復正常水位，下半年重啟拉貨將使營運動能回升，今年力拚逐季成長，上下半年比重估約4比6。

緯創上季合併營收2638.54億元，季增5.5％、年增0.15％，營業利益106.93億元，季增56.41％、年增94.13％，雙創新高，毛利率8.59％、營益率4.05％分創新高及次高。惟受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利40.76億元，季增10.28％、但年減24.18％，為同期次高、歷史第四高，每股盈餘1.46元。

合計緯創2022年合併營收創9864.19億元新高、年增14.21％，營業利益274.72億元，年增達67.77％、連3年創高，毛利率7.08％、營益率分創新高及第三高。雖然業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後淨利創111.62億元次高、年增6.63％，每股盈餘4.01元則為近11年高。

緯創董事長林憲銘表示，上季及去年財報優於預期，主要受惠庫存水位下降及產品組合改善。展望今年，上半年PC展望續疲，今年資本支出估降至120億元、年減12.4％，集團將追求健康成長，預期在提升高單價產品出貨帶動下，營收可望維持成長。

對於主要產品出貨展望，林建勳預期，桌機及筆電預期持平或衰退個位數，後者須視下半年回升狀況。伺服器業務方面，雖然企業端產品估衰退個位數百分比，但數據中心需求成長可望填補衰退缺口，使整體出貨仍有望小幅成長。