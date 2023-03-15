台中一間寵物美容店的陳姓老闆看店內女員工準備下班，藉故想與女員工肢體接觸遭對方拒絕，竟直接出手將對方扛起，並以手碰觸女員工胸部及臀部，笑稱「把妳從窗戶丟下去，也還好沒有很重」，女員工不堪受辱，報警提告；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處陳男拘役50日，可易科罰金，可上訴。

據判決書指出，去年3月31日下午6時30分許，陳男在自己經營的寵物美容店內，看到女員工正準備下班，先向女員工稱該行業普遍之職業傷害為腰痛，其可代為拉腰治療，遭對方拒絕，並隨即拿起包包欲離開，怎料陳男又開口「你48公斤（體重），借我扛看看」，仍遭女員工拒絕，但陳男卻突然抱起對方，並以手碰觸女員工胸部及臀部，再笑稱「把你從窗戶丟下去，也還好沒有很重」。

女員工不甘受辱，報警處理；而陳男到案後也坦承犯行。

法官審酌陳男前無犯罪紀錄，素行良好，竟在其所經營之寵物美容店內，以突然抱起之方式，碰觸女員工胸部及臀部，又因女員工無調解意願，雙方未達成和解、賠償；法官依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處陳男拘役50日，可易科罰金，可上訴。

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