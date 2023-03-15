受輻射冷卻影響，氣象局表示今晨最低溫在桃園大溪10.8度，白天高溫26-30度，日夜溫差大，周四、五一樣是白天熱，日夜溫差大的天氣，東半部地區有局部短暫雨，氣象專家吳德榮表示，周六、日鋒面掠過、東北季風影響，雨區擴大至大台北，東半部，北台灣轉涼。

氣象局表示，今天到周五白天氣溫進一步回升，各地高溫25度以上，南部內陸地區及花東縱谷甚至會飆上30度，但因輻射冷卻，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大。降雨方面，迎風面東半部雲量稍多，偶有局部短暫雨，西半部晴到多雲。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出， 周六（18日）微弱鋒面掠過、東北季風影響，大台北及東半部轉偶有局部短暫雨；北台灣稍轉涼，中南部影響很小；周日（19日）持續受微弱東北季風影響，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼，中南部晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮表示，下周一（20日）起南方氣團逐漸增強，天氣逐日回暖，下周一西晴東偶雨，下周二、三（21、22日）各地晴朗穩定、易有霧。氣象局則說，下周四、五（23、24日）有鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲。