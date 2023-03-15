58歲的美魔女、演員李芳雯早期拍過許多內衣廣告，加上外型狂野艷麗，被封為「內衣皇后」。她一直以來飲食克制，沒想到卻在4年內長了12顆息肉，進行切除後她調整飲食，多選擇清淡食物，近日上節目分享近況，結果卻發現又冒出6顆息肉，令她相當困惑。

李芳雯近日上《命運好好玩》分享自身的健康情形，坦言自己非常愛美，凡是聽到「吃了會對皮膚好」的食物，她就會去買來拚命吃，也分享自己的飲食習慣，不吃油炸、冰冷、燒烤、貝類螃蟹、內臟等都不吃，「很健康對不對？檢查出來就是大腸息肉。」

自從10年前李芳雯做了健康檢查後，自認健康的她好陣子沒有健檢，直到被前經紀人提醒，結果做完一看報告嚇傻，「完了，不得了！12顆息肉，我驚呆了。」李芳雯的媽媽有糖尿病，爸爸有高血壓，她擔心有家族遺傳，對飲食格外克制，「醫生說有可能家族遺傳，他說造成息肉原因都排除掉了，那就是外食吧！我外食這麼久了，幾十年了。」

後來，李芳雯切除12顆息肉，減少吃紅肉，多選擇清淡的料理方式，豈料還是出問題，李芳雯表示：「這次檢查有6顆，之前的處理掉了，今年又長6顆。」有了這兩次經驗後，李芳雯規劃每年做檢查，現在每天會外出曬太陽，希望改善身體狀況。

事實上，息肉與早期大腸癌幾乎沒有症狀，只能依靠大腸內視鏡檢查，才能有機會找出並同時切除可疑病灶，盡早阻斷癌症發生的機會。不過，腸道內是皺褶彎曲的結構，某些角度可能會成為檢查盲點，而檢查前低渣飲食、清腸不夠徹底，或是檢查範圍不夠完整、檢查時間太短等因素，都可能影響檢查品質。