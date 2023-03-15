蛋荒問題持續未解，各地不時都能發現排隊買蛋的人龍，甚至傳出國軍將減少吃蛋，改為喝豆漿補充蛋白質。雖然國防部長邱國正駁斥該說法，稱是額外補充，但國民黨台北市議員李彥秀卻發現時間上的不對勁，驚呼「邱部長遭欺瞞？」

有媒體報導指出，為因應缺蛋問題，國軍將減少吃蛋，改為喝豆奶來補充蛋白質，不過邱國正昨（14）日稱是農委會照顧、幫忙，額外給國軍216萬罐豆奶補充；他強調，國軍過去跟民間一樣是一人一顆荷包蛋，近期則改為炒蛋，沒有不准吃蛋的問題。

不過李彥秀昨日在臉書表示，此次農委會提供豆漿的時間，初步規劃為3月20日起連續6周，每周供應2次，結束提供的時間在4月底，而農委會主委陳吉仲日前評估5月可以解決蛋荒，正好也是6周後！

「怎麼這麼湊巧？」李彥秀質疑，除了時間剛剛好外，部隊一個小小的加菜問題，為何需要陳吉仲親自找國防部長溝通，「一切都是巧合？還是邱部長遭欺瞞？」