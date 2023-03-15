英業達2022年第四季合併營收1347.56億元，季減5.4％、年減8.95％，毛利率5.2％創5年新高，營益率1.28％，低於第三季1.57％、優於前年同期0.82％。因業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後淨利13.92億元，季減20.38％、年減4.63％，每股盈餘0.39元，為近1年半低點。

累計英業達2022年合併營收5417.5億元、年增4.24％，連3年創高，毛利率4.8％、營益率1.23％分創近5年、近3年高。不過，因業外收益驟減82.92％，歸屬母公司稅後淨利61.28億元、年減6.26％，每股盈餘1.71元，為近3年低點。

英業達董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利1.5元，盈餘配發率約87.72％，以14日收盤價27.15元計算，現金殖利率達約5.52％。公司將於6月13日召開股東常會，全面改選董事。

巫永財指出，上季高毛利產品占比自逾4成續升至逾5成，全年伺服器占比突破4成、其他電腦相關減少，產品組合轉佳帶動毛利率提升。而去年第四季業外轉虧、全年獲利驟減，主因升息造成匯損及利息費用增加，以及前年處分上海閒置資產墊高基期。

英業達2023年前2月自結合併營收730.82億元、年減2.85％，為同期第三高。展望後市，巫永財預期將恢復過往淡旺季表現，即首季落底後逐步回升至第三季、第四季略降，同時看好今年筆電、伺服器、智慧裝置三大業務均可持續成長，帶動整體營收續揚再創高。