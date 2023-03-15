六角董事會同步通過2022年下半年股利分派案，決議擬配發每股現金股利4.3元，以下半年每股盈餘約4.38元計算，盈餘配發率達約98.17％。加計上半年配息2元，全年合計配息6.3元，盈餘配發率達約96.04％。公司將於5月31日召開股東常會。

六角上季合併營收10.54億元，季減7.44％、年減8.34％，但營業利益1.28億元創近3年高，季增14.17％、年增16.12％，使毛利率49.84％、營益率12.15％分創近5年及3年高。歸屬母公司稅後淨利0.94億元，季減8.64％、年增28.04％，創同期新高，每股盈餘2.09元。

累計六角2022年合併營收42.1億元、年增0.73％，營業利益3.46億元、年增達79.56％，歸屬母公司稅後淨利2.96億元、年增達近1.19倍，全數改寫歷史次高，每股盈餘6.56元則創第三高。毛利率44.06％、營益率8.23％、稅後淨利率7.05％，同步回升至近3年高。

六角表示，集團於疫情逆風期間仍維持全球市占率，「Chatime日出茶太」近3年全球門市分別淨增10％、10％20％。而澳洲子公司展店動能強勁，同店營收成長亮麗，在規模經濟及集團優化管理效益同步顯現下，使毛利率、營益率、稅後淨利率3大指標「三率三升」。

六角指出，「Chatime日出茶太」在印尼、菲律賓、澳洲、歐美與馬來西亞等國家規模均突破百店，在東南亞、大洋洲、北美及歐洲市場亦為當地國際手搖茶飲領導品牌，目前全球總店數已達1400家目標。

展望2023年，六角攜手擁有知名薄餅品牌「Pizza Maru」的Food Zone集團進軍韓國，目標5年展店達200家。而澳洲總店數達170家、同店營收持續增溫，今年可望展至200家，配合快銷品（FMCG）業績穩健，可望持續挹注集團加盟及權利金與原物料銷貨收入成長。

子公司方面，經營餐食品牌的王座受惠部分門市已完成折舊攤提，且台灣經濟生活恢復正常、內用餐飲需求大增，去年營運已由虧轉盈、終止連4年虧損，今年初更取得「橋村炸雞」台灣獨家總代理權，首店預計將在台北開出，今年獲利可望再上一層樓。

至於去年因中國大陸封控清零影響甚鉅、營運顯著轉弱的杭州瑞里，自疫情爆發後便持續調整體質因應，目前營運損平點已明顯降低，1月營收表現已脫離谷底，隨著中國大陸解封後經濟生活回歸正常，在民生經濟剛需挹注下，今年營運有望持穩回升。

六角董事長王耀輝表示，六角在疫後力求每年門市維持淨增30％步調，同時進行海內外供應鏈中心規畫布局，隨著全球各國邊境管制陸續鬆綁、國際觀光復甦，今年「Chatime日出茶太」目標全球展店達1800家，配合子公司營運逐步復甦，力拚全年獲利倍增創高。