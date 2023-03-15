和泰車去年收入2464.81億元，年減0.17%，因認列防疫險理賠，年度轉虧，稅前淨損146.34億元，本期淨損157.45億元，歸屬於母公司業主淨損193.30億元，基本每股損失35.39元，創上市以來年度首虧。

不過和泰車多年來經營穩健獲利足，雖然身陷防疫險窘境，但財務狀況未受影響，加上公司未分配盈餘充足，和泰車董事會仍決議111年度股利分派案，公司擬配息2元、配股0.2元，共派利2.2元。

和泰車也表示，疫情防疫相關政策已接近尾聲，且一次性衝擊，去年已採最保守預估提列理賠準備金，今年獲利將不再受此影響，今年本業可望受零組件短缺狀況緩解，出貨拉抬下，今年營運可期。

和泰車董事會決議盈餘轉增資發行新股，全案發行總金額1億923萬5840元及股數1092萬3584股，本次增資資金用途以充實營運資金。公司董事會亦決議楊梅物流中心三號倉建設案，不過交易對象未確定，待完成正式合約簽訂後再行公告完整交易資訊。