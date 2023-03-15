疫後結婚潮湧現，想滿足通膨時代的成家願望，不僅買房、裝潢學問大，如何規畫新居家電基金更是一大關鍵課題，從家電的選擇可以預視成家後的生活品質3C通路燦坤專為青年成家需求打造「歡喜成家自由配」主題專區，提供最齊全的家電品項自由選配，讓每對成家新人輕鬆置辦家電，三大主題專區自由配，「家電免3萬專區」推薦新居四大家電暢銷經典款、「廚電免5千專區」主打開伙小家庭愛用爆款、「書房應援專區」精選工作學習兩相宜的人氣資通訊商品。

全國電也為了擴大未來主力客群「加強品牌年輕化」，震撼推出比促銷價再優惠「青年超值家電套餐」三種組合，其中，「小資成家」套餐只要10萬元，就可以一次購足12種知名家電產品，同時，也因應不同客層需求，推出「品味成家」20萬元及「高端成家」30萬元兩種套餐，並且，推出多種套餐單品加購價最低59折起。

根據市場調查，結婚成家、入新厝、換屋及重新裝潢是家電業四大主力客群，過去消費者必須耗時費力到處比價選購，尤其是年輕族群限於經濟能力，更是再三盤算才敢出手，卻不見得買到最優惠的產品，有感於年輕族群成家壓力，3C通路雙雄祭出一次購足家中生活的電器需求。

以日前公布的2月營收來看，因過年後需求減緩加上通膨影響，單月買氣略見遞延。燦坤2月營收15.28億元，年減8.47%、月減25.25%；全國電2月營收13.76億元，年減2.32%、月減27.96%。雙雄雙減雙創創下23個月新低紀錄。

今年去年春節月份不同，以前2月營收來看，燦坤前2月營收35.73億元，年減11.48%；全國電前2月營收32.86億元，年減6.01%，不過全國電累計營收仍寫下歷史同期第三高水準。