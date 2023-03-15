儘管去年下半年電子產業及電動自行車面臨需求減緩、庫存調整壓力，AES-KY 111年第4季合併營收34.27億元，年增6.83%；營業毛利12.84億元，年增10.67%。歸屬母公司稅後淨利7.19億元，年成長17.53%，單季每股盈餘8.42元。

AES-KY 111年合併營收為150.5億元，年增30.33%，創下歷年新高，營業毛利為55.66億元，年增33.3%，創下歷年新高，合併毛利率為36.98%，年增0.83個百分點，營業淨利為39.49億元，年增30.46%，歸屬於母公司淨利32.18億元，年增32.15%，再創歷年新高，每股盈餘37.67元。

AES-KY今年前2月合併營收為19.07億元，年減16.8%，AES-KY表示，雖然輕量型電動載具受通膨預期及全球總體經濟影響，公司仍持續尋求成長動能，中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求也持續增溫，預期今年出貨可望持續增長，成為公司今年營運成長主要動能。

展望未來，AES-KY表示，公司持續以擴增新客戶、新產品，以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持營運成長動能。