東台指出，為配合子公司榮田營運發展、吸引及留任專業人才與為符合榮田未來申請股票上市(櫃)法令規定及相關股權分散規劃，於申請股票上市(櫃)前，將進行釋股，持股比例預計降至45％。
隨著近期市場情況漸趨回暖，東台集團於TIMTOS 2023接單金額逾5億元，累計在手訂單約47億元，為近1年來新高，訂單能見度可達第3季。
展望2023年，東台預期工具機產業景氣有機會在下半年好轉，隨著客戶詢價意願的增加，可望轉換為今年訂單，提升今年營收及獲利成長。
東台(4526)董事會通過2022年財報，去年度受全球通膨、景氣等因素影響，營收及獲利下滑，全年合併營收82.69億元，年減14％，歸屬母公司稅後淨利0.9億元，每股盈餘0.36元。因應公司後續營運資金需求，董事會決議每股預計配發現金股利0.2元。
東台指出，為配合子公司榮田營運發展、吸引及留任專業人才與為符合榮田未來申請股票上市(櫃)法令規定及相關股權分散規劃，於申請股票上市(櫃)前，將進行釋股，持股比例預計降至45％。
隨著近期市場情況漸趨回暖，東台集團於TIMTOS 2023接單金額逾5億元，累計在手訂單約47億元，為近1年來新高，訂單能見度可達第3季。
展望2023年，東台預期工具機產業景氣有機會在下半年好轉，隨著客戶詢價意願的增加，可望轉換為今年訂單，提升今年營收及獲利成長。
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