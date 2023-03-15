東台指出，為配合子公司榮田營運發展、吸引及留任專業人才與為符合榮田未來申請股票上市(櫃)法令規定及相關股權分散規劃，於申請股票上市(櫃)前，將進行釋股，持股比例預計降至45％。

隨著近期市場情況漸趨回暖，東台集團於TIMTOS 2023接單金額逾5億元，累計在手訂單約47億元，為近1年來新高，訂單能見度可達第3季。

展望2023年，東台預期工具機產業景氣有機會在下半年好轉，隨著客戶詢價意願的增加，可望轉換為今年訂單，提升今年營收及獲利成長。