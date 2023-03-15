綠界科技表示，商家在線下交易時的非現金交易尤其是信用卡及電子支付交易比例逐年快速攀升，因此拓展實體店家的刷卡機及電子支付市場需求將是未來線下交易的重大方向之一。

因此，綠界科技跨業合作佈局與多家銀行合作線下交易市場提供商家免費使用刷卡機，並與POS系統商合作進行信用卡及感應支付等收款交易，拓展實體店家使用綠界科技次世代OMO刷卡機，商家申請數更是穩定成長，其主要亮點為，能更有效的幫助商家實現新零售的商業模式，完善整合線上與線下OMO（online merge offline）的交易資訊。

為了讓賣家商店有更穩定及健全的收單系統以及更多元的分期服務，公司將持續串接並提供各大銀行的不斷線備援系統；另外在收款閘道（Payment Gateway）部分，目前合作銀行已達7間，賣家商店可自由選擇合作銀行並有備援線路、亦提供會員綁卡機制、行銷卡別等判讀、也支援國民旅遊卡。

展望2023年，綠界科技將推出「綠界PAY」，將是今年度最重要的創新發展，將從提供數10萬賣家會員的商業模式，增加提供數百萬甚至上千萬買家會員的市場，屆時綠界科技不僅能讓消費者享有更便利的支付模式，也能為賣家商戶帶來強而有力的流量導客，再為國內電商生態圈增添新氣象。