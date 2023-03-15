先前失蹤的金門二膽島守軍陳姓上士被證實人在大陸廈門，相關話題持續延燒，且他若今（15）日還沒回台灣，將會發布通緝。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，這起事件凸顯兩岸是不通的，因為到現在陳姓上兵要如何回台，都沒有明確答案。

游淑慧昨在政論節目《少康戰情室》認為，國防部長邱國正在沒經過調查的前提下，就先說「沒管教問題」的行為，是有一點粉飾太平的，因為他問的就是還在二膽島的人，這些人當然會回他沒有管教問題，游直言，沒必要這麼早就去切割責任。

游淑慧接著說，陳姓上兵穿著救生衣在海上漂兩個小時就被大陸海警救起來，可能代表大陸海警船的距離很近。而對於退輔會主委馮世寬認為，此次案件是有計畫性的，游淑慧則認為這太過陰謀論，因為一個伙食兵會可能洩露的「重要國家機密」，是他平常會遇到的缺水、缺蛋、缺電等問題。

游淑慧指出，陸委會主委邱太三在就此事件被質詢時，稱「我們有管道」，但是什麼樣的管道？要如何把人帶回來？從事發到現在都沒有明確答案。她也認為，此次事件凸顯了兩岸是不通的，否則，到現在怎麼還沒有辦法明確的告訴大家，到底是哪個單位要負責接洽，而15日陳姓上兵若還不回來，他就要被發布通緝了，但到現在都還是得不到如何讓他回到台灣的答案。