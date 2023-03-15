盛達電業於1973年成立，以生產電源變壓器起家，結合電力電子與網路通訊技術，致力於開發 ICT 解決方案、網路通訊設備和網際網路存取裝置的研發製造與品牌銷售，盛達於民國106年轉投資盛齊綠能，盛達綠能事業群積極參與轉型工程與提供綠能解決方案，專注於銷售光電變流器與監控系統、儲能系統建置及能源管理系統(EMS)研發，以及進行中的海陸域運具電動化布建。

盛達表示，盛齊綠能至今服務近1300座太陽能電站成功掛表併網，於民國110年，盛達電業集團正式從光電跨入儲能，提供一條龍的儲能案場建置服務，包含: 案場開發、設計規劃、設備採購、工程建置、系統整合、維運保固、投標代操，以及投資自持。關於盛達電業於運具電動化之布局，民國111年底轉投資晉好能源並持有51%股權，正式跨入地面型光電1500V變流器市場，今年將推出交直流電動車用充電樁、家用及商用儲能產品；同時，盛達電業進一步與加拿大能源解決方案供應商Shift Clean Energy，簽立電動船電池及PwrSwap電池交換技術合作協議，迅速擴大台灣、亞洲及其他地區的海洋及航運產業影響力，也將是台灣運輸業邁向節能減碳的關鍵一大步。

中美矽晶在太陽能產業鏈垂直整合，從單純的材料提供者，一路延伸事業觸角至光電案場並從事維運管理，近年更跨入綠電開發及銷售等領域，擴大潔淨能源事業版圖，成為綠能解決方案的提供者，旗下轉投資公司橫跨潔淨能源及半導體，除了獲利能力、技術力外，投資5.54%之聯齊科技亦是佈局智慧電網及能源物聯網平台。

盛達表示，此次中美矽晶投入5.298億元認購盛達電業全數私募股權主因有二：一是盛達電業在現有光電及儲能領域，擁有自主資通訊技術且近年來致力開發新製程產品及拓展能源客戶群有成、營收及獲利逐年成長、營運穩定，可強化中美矽晶的儲能事業布局；二是盛達電業近年積極進軍運具電動化之海陸域充電及電池交換設備，此發展方向與中美矽晶積極布局的化合物半導體事業相輔相成，可藉此切入電動車儲能市場，藉由此次入股盛達電業，中美矽晶將進一步跨足儲能、微小電網整合廠及運具電動化，從能源的提供者(Energy Provider) 延伸至能源解決方案的提供者(Energy Solution Provider)，深化綠能產業布局。

著眼於全球淨零及碳中和趨勢，及台灣政府發布之「2050淨零排放路徑」-以風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12 項關鍵戰略落實轉型目標，中美矽晶與盛達將攜手開發再生能源發電所需儲能設備，落實2030年台灣儲能建置容量達5.5GW、2040年電動車市售比100%，以及2050年再生能源發電占比超過60%之政策目標，提升國家能源自給自足及能源系統韌性，為台灣的經濟與製造實力建立穩定與可靠的能源基礎。