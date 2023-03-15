財政部說明，為持續回應國際組織稅務資訊透明檢視，我國積極完善符合國際資訊透明新標準法制環境，洽商協定夥伴國執行稅務用途金融帳戶資訊自動交換合作。

111年相關執行統計資料，台灣方提供屬日方居住者資料共10萬4262筆，帳戶餘額新台幣1.79兆元；日方提供屬台灣方居住者資料共4萬783筆、帳戶餘額295億元。澳洲方面，台灣方提供屬澳方居住者資料2萬2290筆、帳戶餘額2045億元；澳方提供屬台灣方居住者資料24萬6765筆、帳戶餘額1113億元。英國方面，台灣方提供屬英方居住者資料1萬8634筆、帳戶餘額973億元；不過，英方提供屬台灣方居住者資料，由於英國的政策是不發布統計數據，因此不對外公布。

財政部分析，日本、澳洲、英國稅務居民110年在台金融帳戶筆數均呈增加，以日本增加9295筆最多；帳戶餘額方面，日本增加2700億元，澳洲大致持平，英國增加127億元。

財政部強調，我方自協定夥伴國取得前述金融帳戶資訊，需依據所得稅協定及租稅協定稅務用途資訊交換作業辦法規定，嚴格落實保密及資料保護措施，且該等交換資訊係供稅捐稽徵機關評估逃漏稅風險及選案參考使用，不會直接用於課稅。稅捐稽徵機關如依該等資訊認定具逃漏稅風險案件，仍應於依法蒐集並查得事證，確認涉及逃漏稅情事後始得核課，以維護納稅者權益。

財政部呼籲，納稅義務人如發現有短漏報相關稅目情事，應儘速向稅捐稽徵機關補申報及補繳稅款；如因從事跨境交易面臨雙重課稅，可依據我國已生效之34個避免所得稅雙重課稅協定規定，消除重複課稅問題。