彭博社報導，可能導致出售或股票首次公開發行（IPO）的資產剝離，被認為是萬不得已的最後辦法，只有在公司提交給美國國家安全部門的現有提議未獲批准下才會採用。

美國外國投資委員會（CFIUS）正在對TikTok進行國家安全審查，為了化解美方的安全疑慮，TikTok去年已同意實施一些措施。

彭博報導指出，CFIUS的審查程序陷入停滯，使TikTok不確定提交的計畫是否足以讓該平台繼續在美國營運。報導並指出，來自司法部的CFIUS成員一直不願接受TikTok的提議。

TikTok在美國擁有超過1億名用戶，該熱門短影片分享平台此前曾發布聲明表示，任何美國封殺TikTok的禁令，都在阻止美國向我們全球十多億用戶輸出其文化與價值。

其執行長周受資將於3月23日現身美國國會。

基於用戶數據最終可能落入中國政府手中，導致國家安全利益受損等疑慮，TikTok在美國等西方世界受到炮火攻擊越來越猛烈。

上周在美國參議院十多位議員聯署提案後，白宮表態支持國會賦予聯邦政府新的權力，在TikTok與其他外國技術對國家安全構成威脅時下令禁止，並敦促國會盡速通過法案。

以參議院外交事務委員會主席、民主黨參議員華納（Mark Warner）為首的12名兩黨參議員上周二共同聯署一項法案，將授權商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）下令禁止危及國家安全的外國技術，包括母公司為中國企業的TikTok。

權力強大的美國國家安全機關CFIUS曾在2020年一致通過，以擔心用戶數據可能轉交給中國政府為由，建議字節跳動剝離TikTok。

TikTok和該國安機關已經就數據安全要求進行長達兩年多的談判。TikTok一再否認這些為中國政府執行間諜任務務的指控，並曾表示已經斥資逾15億美元落實嚴格的數據安全工作。