大陸男星吳秀波2018年鬧出桃色風波慘遭封殺，沒想到兒子吳翰近期也被前女友控訴家暴，交往五個月的時間內，男方頻頻辱罵及毆打她，更公開自己滿嘴是血的瘀青照；如今事隔半個月遲遲沒等到男方道歉，決定加碼公開吳瀚在車內施暴的影片。

一名自稱是吳翰前女友的網友日前在微博上發文控訴男方家暴，昨（14）日她再度發文透露，這段時間受到許多不同聲音的評論，「對於安慰支持或是批評質疑，我都接受」，並表示自己從中反省了這段感情中的不成熟與心軟所導致的「戀愛腦」行為，希望透過自己的經驗讓更多女生受到不公正待遇也能避免錯誤、保留證據維護自身權益。

吳翰前女友先前指控男方家暴，更曝光她的嘴角濺血瘀青照。(圖／擷取自微博）

另外，她提到第一次發文後，警方就已主動與她聯繫，「但因為吳瀚在國外案件比較難受理，同時我接收到了很多惡意揣測的私訊，甚至收到一些奇怪的快遞包裹這讓我感覺無助和害怕」，鑒於吳翰始終未道歉，因此她決定揭露更多事實真相，喊話：「希望吳瀚不要躲避，給他人所造成的傷害，認真的道歉，你成年了，不要躲在父母、家庭的背後，要學會正視自己的錯誤的行為」。

然而，從該名女網友隨文附上的27秒影片中，雖然男方並未露臉，但可聽見一名男子說：「老子愛怎麽就怎麽樣，誰管你這樣子的臭〇子！」接著女方質問：「是吳秀波教你的嗎？」沒想到這句話瞬間點燃男方怒火，直接暴怒動手：「你XX再說一遍，你再說我家人一句」，女方被打到不斷哀號直喊：「我道歉」。

吳翰前女友二次發文指控遭家暴。(圖／擷取自微博）

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