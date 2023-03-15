國巨2022年合併營收1210.87億元，年增13.7%，合併毛利率為38%，年減2.4個百分點，營業利益為289.88億元，營業利益率為 23.9%，年減3.4個百分點，非營業項目淨收入為21.4億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得19.42億元，全年度歸屬於母公司業主稅後合併淨利為227.32億元，年減0.7%，每股盈餘為44.22元，若以減資後股數計算，每股盈餘則達53.68元，其中第4季合併營收 288.35億元，較上季減少6.4%，但年增12.2%，單季合併毛利率為36.5%，較上季減少2個百分點，年減3.5個百分點，營業淨利為59.37億元，營業利益率為20.6%，較上季減少4.3個百分點，年減5.1個百分點，非營業項目淨收入為5.06億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得3.55億元，第4季公司提列M&A購併費用3.94億元，對單季每股盈餘影響約為0.94元；此外，為因應全球稅務規劃及購併資金需求，自海外匯回股利致產生扣繳稅負15.72億元，對單季每股盈餘影響約3.77元；第4季歸屬於母公司業主合併稅後淨利為41.63億元，較上季減少34.9%，年減12.1%，單季每股盈餘為9.18元。

就產品比重來看，去年第4季鉭質電容(Tantalum)及MLCC營收佔比各約20%、磁性元件(Magnetics)營收佔比約28%、電阻(Resistor)約佔14%、其他約佔18%；若以2022年來看，磁性元件(Magnetics)營收佔比約28%，鉭質電容(Tantalum)佔比約22%，MLCC佔比約20%，電阻(Resistor)約佔14%，其他約佔16%。

國巨今年前2月合併營收為170.91億元，年減12.37%，展望今年第1季，國巨預估，第1季合併營收將較2022年第4季合併營收288.35億元季減高個位數，由於產能利用率仍低，第1季毛利率將較2022年第4季36.5%季減3到4個百分點，營業淨利率約較2022年第4季20.6%季減2個百分點以內。

國巨表示，目前標準品及特殊品B/B ratio接近1，第1季標準品產能利用率維持與去年第4季40%到50%相當，特殊品產能利用率約70%到80%，略低於去年第4季約80%，在需求回溫下，預期將比第1季成長。