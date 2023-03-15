國寶級喜劇泰斗顧寶明，去年因腸胃道出血導致心肺衰竭病逝，享壽72歲，未料事隔一年，女兒顧乃玠爆料後母在父親死後10天內，將生前遺留下來的千萬資產轉進自己帳戶，還堅稱財產是夫妻共有，讓她不滿控告後母侵占、偽造文書。

顧寶明生前有過三段婚姻，前兩段婚姻生下一子一女，最終皆離婚收場，55歲娶了第3任妻子陳燕青共度下半輩子，根據《鏡週刊》報導，知情人士爆料他與第1任妻子生下的長女顧乃玠，在他死後向國稅局調閱財產清冊，發現顧寶明銀行700萬元定存在過世後被解約，拆成100至200萬元等金額分批轉匯，連同200多萬元活存，總計約1千萬元，皆轉進妻子陳燕青帳戶。

此外，顧寶明生前持有台積電等3檔股票也被賣出，所得獲利都匯入陳燕青帳戶，加上人民幣2萬元現金（約新台幣10萬元），似乎都遭陳燕青侵吞，這讓長女顧乃玠相當不滿，跑去找後母陳燕青理論，未料陳燕青堅稱財產是夫妻共有，讓她無法接受此說法，因此控告後母親侵占、偽造文書，不過全案是否涉及侵占、偽造文書等刑事責任，仍待進一步查明。

另有一名知情人士爆料，顧寶明第3任妻子陳燕青比他小33歲，才認識短短2週，女方便搬入顧寶明別墅同居，隨後宣布結婚消息，不過顧寶明去年因身體不適到醫院求診，隔天就因為心肺衰竭猝逝，顧乃玠由於無法接受父親驟逝噩耗，質疑後母沒有好好照顧父親，因此埋下爭執導火線。