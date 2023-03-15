一名女網友日前拜月老時偷聽到2名女子的對話，2名女子年約30歲都已當小三多年，因此求月老能「斬斷男方婚姻」讓她們扶正，其中一名女子高中畢業後就當小三10多年，男方至今都未離婚，另名女子則是收下男方的錢與房子，該女網友聽完傻眼批「拜託希望月老不要幫她們」。

該女網友在Dcard發文，她日前到月老廟拜拜時發現2個年約30初頭歲的女子，2名女子衣著名貴，虔誠地拜著月老，1名女子說自己當了同個男人的小三10多年，希望月老能斬斷男人與正宮的婚姻，另名女子同樣也是當小三多年，男方還給她很多錢與房子，她每年只需買禮物給對方，同樣祈求月老能幫忙斬斷男方婚姻。

原PO當時在2名女子後方聽到對方的談話，得知對方都是當小三多年，特別來月老廟祈求斬斷男方婚姻，讓她們能扶正，原PO傻眼怒批「我真的是三觀毀壞，拜託希望月老不要幫她們」，認為小三都已破壞、介入家庭了，「怎麼有臉再去拜月老請求扶正啊」。

其他網友留言「神明不會幫缺德事+1，很多是他們在亂擲，不過幫正宮斬爛桃花倒是可以」、「可是我看完我希望他們成功欸，因為那些正宮好可憐，應該趕緊止損浪費渣男」、「還不是一堆前任有新歡了，還在那邊拜月老求復合的人」、「我記得之前有聽過廟公說，這種毀人姻緣的缺德事神明不幹，真的不要妄想了欸」、「仔細想想月老也是幫那兩個原配斬爛桃花，她們上位了也是怎麼得到就怎麼失去」。