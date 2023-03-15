小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美矽谷銀行閃崩，是否波及國內存股族？專家表示，基於三大理由，SVB事件對整體金融市場傳導性低，不至於引發系統性風險。一、美國從1929年經歷多次金融風暴至今，對處理銀行破產很有經驗；二、SVB資產裡以國債為主，資產品質很好，能有秩序處理資產；三、在Fed的保護傘下，一旦銀行出現問題，Fed能動用的工具相當多，影響性不大。

【1】專家：長期存股金融股 免驚

全球投資人關注矽谷銀行（SVB）事件是否會滾雪般擴大，甚至影響台股投資人對金融股的存股信心。永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國基於三大理由強調，投資人大可以放心，長期投資人繼續存股金融股，短期投資者靜待SVB利空消散落底後再進場。

【2】Fed升息傳收手 歐美股振奮

包括矽谷銀行（SVB）等美國銀行業接二連三爆雷，引發外界預期美歐央行對利率政策態度可能由鷹轉鴿、或是提早結束升息循環，這也導致連跌多天的美歐股市，周二早盤終於出現止跌反彈。

市場除了預期聯準會在下周決策會議可能升息1碼或是不升息，交易商目前也押注周四開會的歐洲央行有機會調升利率1碼，為上周預期升息2碼的一半。

【3】美2月通膨率降至6％ 連八個月下滑

受惠於能源成本走跌，美國2月消費者物價指數（CPI）月增率放緩至0.4％符合預期，年增率6％創下2021年9月以來最低，連續第八個月下滑，顯示通膨確實降溫；加上美國近日爆出銀行倒閉危機，市場推估美國聯準會（Fed）下周例會可能升息1碼。

【4】長榮豪發股息70元 超預期

不負眾望！長榮去年「海賺」3,342.01億元，每股稅後純益（EPS）為87.07元，14日董事會決議每股配發70元現金股利，優於市場預期，不論營收、獲利及配息均創高，以14日收盤價計算，現金殖利率達40.93％，傲視群雄。

【5】長榮總座謝惠全：海運市況6月回溫

今年第一季海運景氣動向低迷，長榮總經理謝惠全釋出好消息，他表示，海運市況6月開始回溫，下半年轉佳。為了擴大營運規模及強化航線競爭力，長榮斥資約8億美元租賃九艘貨櫃船，預計投入歐美等遠洋航線以增進營運效益。