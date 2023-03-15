群聯長期提供全球客戶各種加值的客製化服務，依據客戶的應用場景、軟硬體功能需求、安全加密、或是資料讀寫模式等，提供最適合的NAND儲存方案。例如為太空系統與衛星設備提供客製化功能的PCIe 4.0 SSD方案、為車用電子系統打造的高階客製化PCIe 4.0 SSD控制晶片以及Redriver/Retimer IC、協助醫療電子設備提供穩定且高壽命的客製化SD記憶卡、以及為伺服器應用打造的企業級PCIe 4.0客製化SSD X1等，都是基於群聯自主技術與經驗所提供給客戶的高附加價值服務。

此外，群聯也推出ASIC設計服務平台，透過群聯自主研發的IP矽智財，以及累計超過80億顆IC出貨紀錄的市場認證經驗，群聯將提供IP授權、ASIC設計服務、Firmware韌體開發、PCBA整合、軟體開發、驗證等完整的ASIC設計服務平台，協助全球各類型的客戶提供完整的系統單晶片(SoC)整合，甚至後續的量產規畫等，致力提供最具競爭力的PPA(Power、Performance、Area)方案。

群聯執行長潘健成指出，客製化加值服務是群聯長期以來的競爭優勢，而透過長期累積的研發基礎，再加上群聯引以為傲的自主IP研發能力，群聯不僅能協助NAND儲存相關應用的客戶提供最適化的加值儲存方案，更能透過群聯在ASIC自主研發的能力與經驗，協助其他非NAND應用領域的客戶進行SoC的整合開發，提供包含IP整合、前段/後段設計、封裝、測試、系統驗證等一站式的完整服務。希望透過群聯獨創的IMAGIN+ Platform，幫助實現客戶的想像力。